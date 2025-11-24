استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الإثنين، السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY القادمة من ميناء مارماريس بتركيا، وذلك خلال رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ السياحية.

وتحمل السفينة 1500 سائح من جنسيات متعددة، حيث تعد من السفن السياحية المميزة التي تحمل علم Bermuda، وتعمل ضمن رحلات سياحية منتظمة بالبحر المتوسط، وتتمتع بتجهيزات عالية المستوى توفر للركاب تجربة بحرية راقية.

على متنها 1500 سائح من جنسيات مختلفة ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»

ويأتي استقبال السفينة CELESTYAL JOURNEY ضمن الزيارات المتكررة للسفن السياحية لميناء بورسعيد خلال شهر نوفمبر مما يعكس المكانة المتصاعدة للميناء كوجهة مفضلة للسفن السياحية الدولية،وتنشيط حركة السياحة البحرية بالمحافظة.

وشهدت ساحة الميناء تجهيزات تنظيمية لاستقبال السفينة بالتنسيق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشرطة الميناء، وجهات الاختصاص المعنية لضمان انسيابية حركة نزول وصعود السائحين وتوفير الدعم اللوجيستي والخدمات اللازمة طوال فترة تواجد السفينة بالميناء.

واكد محافظ بورسعيد علي استمرار التنسيق وتقديم كافة التسهيلات للسفن السياحية القادمة إلى بورسعيد بما يحقق رؤية المحافظة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز موقع بورسعيد على خريطة السياحة البحرية العالمية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تمتلكها المدينة.