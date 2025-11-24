قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY

على متنها 1500 سائح من جنسيات مختلفة ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة السياحية «CELESTYAL JOURNEY»
محمد الغزاوى

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الإثنين، السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY القادمة من  ميناء مارماريس بتركيا، وذلك خلال رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ السياحية.

وتحمل السفينة 1500 سائح من جنسيات متعددة، حيث تعد من السفن السياحية المميزة التي تحمل علم Bermuda، وتعمل ضمن رحلات سياحية منتظمة بالبحر المتوسط، وتتمتع بتجهيزات عالية المستوى توفر للركاب تجربة بحرية راقية.

ويأتي استقبال السفينة CELESTYAL JOURNEY ضمن الزيارات المتكررة للسفن السياحية لميناء بورسعيد خلال شهر نوفمبر مما يعكس المكانة المتصاعدة للميناء كوجهة مفضلة للسفن السياحية الدولية،وتنشيط حركة السياحة البحرية بالمحافظة.

وشهدت ساحة الميناء تجهيزات تنظيمية لاستقبال السفينة بالتنسيق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشرطة الميناء، وجهات الاختصاص المعنية لضمان انسيابية حركة نزول وصعود السائحين وتوفير الدعم اللوجيستي والخدمات اللازمة طوال فترة تواجد السفينة بالميناء.

واكد محافظ بورسعيد علي استمرار التنسيق وتقديم كافة التسهيلات للسفن السياحية القادمة إلى بورسعيد بما يحقق رؤية المحافظة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز موقع بورسعيد على خريطة السياحة البحرية العالمية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تمتلكها المدينة.

بورسعيد ميناء بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

