قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ فاطمة النجار لحصولها على ذهبية رفع الأثقال

ذهبية رفع الأثقال في اللقاء الرياضي للقادرون باختلاف بالإسكندرية
ذهبية رفع الأثقال في اللقاء الرياضي للقادرون باختلاف بالإسكندرية
محمد الغزاوى

بعث الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، برسالة تهنئة خالصة إلى منتخب الجامعة قادرون باختلاف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والمقام في محافظة الإسكندرية.
 

وقد توّجت الطالبة فاطمة النجار، بطلة جامعة بورسعيد والجامعات المصرية، بالميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال – الوزن الثقيل، محافظةً على صدارة الجامعة ومؤكدةً ريادتها الرياضية في هذا المحفل الكبير.
 

 ذهبية رفع الأثقال في اللقاء الرياضي للقادرون باختلاف بالإسكندرية

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً أن فاطمة النجار قدّمت نموذجاً يحتذى به في الإصرار والتحدي، ورفعت اسم الجامعة بين نظيراتها من الجامعات المصرية، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم أبنائها من القادرون باختلاف لتحقيق المزيد من النجاحات.
 

وفي السياق ذاته، شارك منتخب جامعة بورسعيد لذوي الإعاقة البصرية في فعاليات البطولة الرياضية، حيث خاضت الجامعة المنافسات ولأول مرة بفريقين لكرة الهدف (بنين – بنات)، في خطوة تُعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل الجامعة الرياضي.
تشكيل الفرق المشاركة
فريق البنين:
• خالد علي – كلية الآداب
• عزت محسن – كلية التربية النوعية (البطل العربي في ألعاب القوى)
• ريمون أنيس – كلية الآداب
• يوسف سعيد – كلية التربية
فريق البنات:
• بسنت مختار – كلية الآداب
• مريم حمدي – كلية التربية
• روان سعيد – كلية التربية
وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد أ.م.د احمد بيومي المشرف العام على قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة بورسعيد
تحت اشراف وتدريب كابتن محمد تمام مدير مكتب ذوي الاعاقة جامعة بورسعيد استاذه سهام شطا مشرف منتخب جامعة بورسعيد لذوي الإعاقة  ك خالد علي مساعد مدرب منتخب كره الهدف لجامعة بورسعيد
 

وفي ختام رسالته، أكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لكل المبادرات والبطولات التي تبرز قدرات طلاب الجامعة من أبنائنا القادرون باختلاف، مثمناً جهود القائمين على إعداد المنتخبات ومتمنياً لجميع الفرق مزيداً من التميز والتفوق

بورسعيد جامعة بورسعيد قادرون بأختلاف الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد