رئيس جامعة بورسعيد يهنئ فاطمة النجار لحصولها على ذهبية رفع الأثقال

بعث الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، برسالة تهنئة خالصة إلى منتخب الجامعة قادرون باختلاف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والمقام في محافظة الإسكندرية.



وقد توّجت الطالبة فاطمة النجار، بطلة جامعة بورسعيد والجامعات المصرية، بالميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال – الوزن الثقيل، محافظةً على صدارة الجامعة ومؤكدةً ريادتها الرياضية في هذا المحفل الكبير.



ذهبية رفع الأثقال في اللقاء الرياضي للقادرون باختلاف بالإسكندرية

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً أن فاطمة النجار قدّمت نموذجاً يحتذى به في الإصرار والتحدي، ورفعت اسم الجامعة بين نظيراتها من الجامعات المصرية، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم أبنائها من القادرون باختلاف لتحقيق المزيد من النجاحات.



وفي السياق ذاته، شارك منتخب جامعة بورسعيد لذوي الإعاقة البصرية في فعاليات البطولة الرياضية، حيث خاضت الجامعة المنافسات ولأول مرة بفريقين لكرة الهدف (بنين – بنات)، في خطوة تُعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل الجامعة الرياضي.

تشكيل الفرق المشاركة

فريق البنين:

• خالد علي – كلية الآداب

• عزت محسن – كلية التربية النوعية (البطل العربي في ألعاب القوى)

• ريمون أنيس – كلية الآداب

• يوسف سعيد – كلية التربية

فريق البنات:

• بسنت مختار – كلية الآداب

• مريم حمدي – كلية التربية

• روان سعيد – كلية التربية

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد أ.م.د احمد بيومي المشرف العام على قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة بورسعيد

تحت اشراف وتدريب كابتن محمد تمام مدير مكتب ذوي الاعاقة جامعة بورسعيد استاذه سهام شطا مشرف منتخب جامعة بورسعيد لذوي الإعاقة ك خالد علي مساعد مدرب منتخب كره الهدف لجامعة بورسعيد



وفي ختام رسالته، أكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لكل المبادرات والبطولات التي تبرز قدرات طلاب الجامعة من أبنائنا القادرون باختلاف، مثمناً جهود القائمين على إعداد المنتخبات ومتمنياً لجميع الفرق مزيداً من التميز والتفوق