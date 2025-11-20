رئيس القابضة للمياه يتفقد محطات بورسعيد لمتابعة كفاءة التشغيل والاستعداد لموسم الأمطار

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة موسعة لمحافظة بورسعيد في إطار تنفيذ تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت المياه والصرف الصحي.



بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع اللواء أ.ح/ محب حبشي محافظ بورسعيد وبحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء أ ح/ عمرو فكرى سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء أ ح/ أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وممثلى وزارة الاسكان والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة، بالإضافة إلى المرور على عدد من المحطات لمتابعة الحالة التشغيلية، وكفاءة أعمال التشغيل والصيانة، والاستعداد للتعامل مع أي طوارئ محتملة خلال موسم الأمطار.

خلال الاجتماع تم استعراض خطة مواجهة الأمطار، وموقف المعدات، وجاهزية الأطقم الفنية للتحرك السريع، تنفيذًا لتعليمات وزير الإسكان بشأن سرعة التعامل مع مشكلات الصرف الصحي وتجنب تراكم مياه الأمطار داخل المناطق السكنية والمحاور الرئيسية.



ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة التنمية بتلك المشروعات ، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة بورسعيد على كافة الاصعدة.

جولة ميدانية على محطات المياه والصرف الصحي

عقب الاجتماع، قام المهندس أحمد جابر ومرافقوه بجولة موسعة شملت المرور على عدد من المحطات الحيوية بالمحافظة، للوقوف على كفاءة التشغيل ومستوى جاهزية المواقع.

وشملت الجولة الميدانية تفقد عدد من محطات الرفع الرئيسية بمحافظة بورسعيد، حيث بدأ المهندس أحمد جابر والوفد المرافق له بزيارة محطة رفع صرف صحي S1، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 15 ألف م³/يوم وتخدم نطاق حي الشرق بإجمالي 35 ألف نسمة تقريبًا. ثم تفقد محطة رفع الضواحي بطاقة تصميمية 40 ألف م³/يوم ونطاق خدمة يشمل حي الضواحي لما يقرب من 100 ألف نسمة.

كما شملت الجولة المرور على محطة رفع 10S، بطاقة تصميمية 40 ألف م³/يوم، التي تخدم أجزاء من حي الضواحي بما يقارب 50 ألف نسمة. وتفقد رئيس القابضة كذلك محطة رفع 4D بطاقة تصميمية 40 ألف م³/يوم، وتخدم مناطق حي العرب بإجمالي نحو 61 ألف نسمة.

وتضمنت الجولة زيارة محطة رفع الهيئة بطاقة تصميمية 10 آلاف م³/يوم، والتي تخدم أجزاء من حي بورفؤاد والمناطق المحيطة بشارع الجمهورية، ثم المرور على محطة رفع العبور بطاقة تصميمية 20 ألف م³/يوم، التي تخدم مناطق بورفؤاد – الشعراوي – العبور، وتُعد من المحطات المحورية في الشبكة.

كما تابع رئيس الشركة القابضة أعمال النقطة المركزية لمعدات وسيارات الشركة بمدينة بورفؤاد، إلى جانب تفقد محطة رفع الفيروز بطاقة تصميمية 20 ألف م³/يوم، والتي تخدم المناطق السكنية الجديدة ضمن توسعات المدينة.

وخلال الجولة، تابع رئيس القابضة إجراءات التشغيل، ومستوى الصيانة الدورية، وكفاءة المولدات والبدالات والسيارات المجهزة للطوارئ، ووجّه بتكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المعدات، وتعزيز جاهزية فرق التشغيل، وتفعيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

كما أكد ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الإسكان في رفع درجة الاستعداد القصوى، وتحسين سرعة الاستجابة للبلاغات، والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الشركة والمحافظة لضمان استقرار الخدمة وحماية البنية التحتية.

تعزيز جاهزية القطاع واستمرار المتابعة

وأشار المهندس أحمد جابر إلى أن الشركة القابضة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمحافظات الجمهورية كافة، دعمًا لخطة الوزارة في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والجاهزية الكاملة لمواجهة الأمطار والأحمال الطارئة.



ومن جانبه أشار اللواء أ . ح / أحمد رمضان رئيس مياه القناة ان الشركة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن باعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظة بورسعيد، من خلال خطة الاحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة مؤكدا على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة ، مؤكدا على جاهزية معدات شركة محافظات القناه لاستقبال موسم السيول والأمطار.