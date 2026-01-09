إعلامي الوزراء: نستهدف استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المرحلة الرابعة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية"؛ تبدأ من شارع 26 يوليو وصولًا إلى ميدان طلعت حرب.



وأوضح المركز في فيديو نشره على صفحات التواصل الاجتماعي - أن المشروع يستهدف استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المنطقة، وإبراز عناصرها الجمالية والتاريخية؛ بما يسهم في تحسين المشهد العمراني العام، وتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزائرين.



يشمل التطوير، دعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، لتصبح مقاصد سياحية وثقافية جاذبة تعكس هوية القاهرة وتاريخها العريق وتراثها الخالد.



وبين أن هذا المشروع يعزز من فرص الاستثمار والترويج للأنشطة الاقتصادية المحلية، ويؤهل منطقة وسط البلد لتصبح نموذجًا حيًا يجمع بين الأصالة والحداثة ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث كجزء من التنمية المستدامة.