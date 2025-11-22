بورسعيد | العثور على جثة شاب غريق أسفل كوبري الرسوة

عثر أهالي محافظة بورسعيد اليوم على جثة الشاب زياد أشرف النوبي البالغ من العمر 20 سنة أسفل كوبري الرسوة، وذلك نتيجة تعرضه للغرق، وتم على الفور إبلاغ الإسعاف بالحضور إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبيّن وفاة الشاب، كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بالعثور على الجثمان، وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة المعاينة واستكمال الإجراءات الأولية.

التحفظ على جثمان الغريق

تم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة مستشفى النصر التابعة لمنظومة التأمي الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسباب الغرق وظروف وقوعه.