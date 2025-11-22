محافظة بورسعيد تواصل استعداداتها لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد اعمال تجهيز المقار الانتخابية بنطاق حي الضواحي والمناخ لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن للمواطنين في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وبتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وفي هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية التابعة لقسمي شرطة المناخ والضواحي، والتي تستقبل معا ١٧٤٬١٨٨ ناخبًا موزعين على عدة مراكز انتخابية كما يلي

دائرة قسم شرطة المناخ:

إجمالي عدد الناخبين: ٧٧٬٦٥٩ ناخب

عدد المراكز الانتخابية: ٦ مراكز



مدرسة أحمد عرابي الابتدائية: ٧٬٠٢٠ ناخب

مدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين: ١٩٬٣٠٥ ناخب

المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات: ١٢٬٦٦٠ ناخب

مدرسة القناة الثانوية بنين: ٨٬٤٤٩ ناخب

مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين: ١١٬٤٧٣ ناخب

معهد الشيخ محمد عابد الابتدائي: ١٨٬٧٥٢ ناخب

دائرة قسم شرطة الضواحي:



إجمالي عدد الناخبين: ٩٦٬٥٢٩ ناخب

عدد المراكز الانتخابية: ٧ مراكز

مدرسة الإمام الحسين الابتدائية: ١٤٬٩٨٠ ناخب

مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية المعتمدة: ١٩٬٢٦٣ ناخب

مدرسة اليرموك الابتدائية: ١٥٬٢٧٤ ناخب

معهد القابوطي الأزهري الابتدائي: ١٤٬٠١٧ ناخب

مجمع علي سليمان الإعدادية بنون: ١٣٬٦١٠ ناخب

مدرسة أحد الابتدائية: ١٤٬٤٥١ ناخب

مدرسة الشهيد إبراهيم علي

محمد السيد التجارية بنات: ٤٬٩٣٥ ناخب

وشدد محافظ بورسعيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المقار الانتخابية، مع تكثيف المتابعة الميدانية، وتوفير ممرات دخول آمنة، مظلات وأماكن انتظار، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تكثيف التواجد المروري وتفعيل غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات.