قبل انطلاق الاستحقاق الانتخابي .. سكرتير عام بورسعيد يتأكد من جاهزية الزهور والضواحى |صور

تفقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة على عدد من مقار اللجان الانتخابية بحيي الزهور والضواحي، لمتابعة جاهزيتها والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء وبورفؤاد استعدادًا للاستحقاق الانتخابي القادم

السكرتير العام يتفقد مقار اللجان الانتخابية داخل الزهور والضواحي للتأكد من جاهزيتها

ورافق السكرتير العام خلال الجولة اللواء محمود الجبالي، رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور و الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي الضواحي ، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المدارس والمقرات التي من المقرر أن تستقبل الناخبين خلال العملية الانتخابية.

وتفقد اللواء عمرو فكري خلال الجولة مستوى النظافة العامة، وكفاءة الإنارة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وسهولة الدخول والخروج من المقار، إلى جانب التأكد من توافر الاحتياجات اللوجستية اللازمة وتقديم الدعم للأطقم القائمة على تجهيز اللجان.

وأكد السكرتير العام أن محافظة بورسعيد تعمل على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان، مشددًا على تنفيذ توجيهات المحافظ بأهمية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والمعنية، لضمان سير العملية الانتخابية في أفضل صورة.