تفقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة، بورسعيد خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من محطات رفع الصرف الصحي بنطاق المحافظة، وذلك برفقة المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أ ح أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان، ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المختصة بالمحافظة..

جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمتابعة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

وشملت الجولة المرور على محطات الرفع الرئيسية والفرعية لمتابعة حالة المعدات، وكفاءة الطلمبات، وخطط الصيانة، وجاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات مياه قد تنتج عن موجات الطقس غير المستقر.

وخلال الجولة، تم التأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع محطات الرفع خلال الفترة المقبلة و إجراء صيانة فورية للطلمبات التي تحتاج إلى دعم فني، ومراجعة خطوط الربط بين المحطات للتأكد من انتظام التدفقات وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة، والتأكد من جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية وخزانات السولار لضمان استمرار العمل دون توقف و تعزيز تواجد فرق التدخل السريع في النقاط الساخنة داخل الأحياء.

من جانبهم، أكد قيادات الشركة القابضة وممثلو وزارة الإسكان أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بضرورة تقديم الدعم الكامل لبورسعيد، ومتابعة أعمال التطوير والتأهيل الفني لمحطات الصرف الصحي، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طارئ خلال موسم الأمطار.

كما استمع اسكرتير عام محافظة بورسعيد إلى تقارير فنية من مديري المحطات حول أعمال التطوير الجارية، والقدرات التشغيلية الحالية، ونسب الإنجاز في أعمال الصيانة، وأبرز الاحتياجات التي تضمن رفع كفاءة المنظومة خلال الفترة المقبلة