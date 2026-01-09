البطريرك يوسف العبسي يلتقي لجنة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك بمصر

التقى، اليوم، غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، لجنة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك بمصر، وذلك بالمقر البطريركي بالقاهرة.

حضر اللقاء المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، و أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

وتعرف الأب البطريرك أثناء اللقاء التطورات، والخدمات التى تقدمها الجمعية الخيرية، كما استمع للأعضاء الحاضرين، ثم استمع إلى بعض الاقتراحات، والشرح المفصل للأنشطة التي تقوم بها الجمعية بمصر.