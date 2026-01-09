حسام حسن: دروجبا لاعب عظيم وصديق شخصي وأفريقيا منجم مواهب.. فيديو

قال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أن ديديه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار السابق صديق شخصي له.

وتابع حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار: دروجبا لاعب عظيم وصديق شخصي له وأفريقيا دائما منجم مواهب .

وأعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن أمله الكبير في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب حالياً.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، أن طموحنا في أمم أفريقيا كبير وهو التتويج باللقب، مشدداً على احترامه لكل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كباراً، والذي سيلتقيه غداً السبت في ربع نهائي البطولة.

وأكد المدير الفني للفراعنة أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كباراً، مشيراً إلى أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية، والتأهل لنصف النهائي، موضحاً، أن هدفه دائماً إسعاد الجماهير المصرية، ورفع اسم مصر عالياً.

وأشار حسام حسن إلى سعادته وكل أعضاء منتخب مصر من لاعبين وإداريين بوجودنا في المغرب، واصفاً الجماهير المغربية بالعظيمة، مشدداً على أنه كان يشجع منتخب المغرب في كأس العالم ٢٠٢٢ وهذا من وجهة نظره طبيعي لأننا إخوة جميعاً.

ووصف العميد ⁠بطولة أمم أفريقيا بالمغرب بأنها من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن، متذكراً نهائي ٢٠٠٦ في مصر وأنه لن ينساه.

وعن وجود توأمه إبراهيم حسن، كمدير للمنتخب، أكد حسام حسن أنه يسهل عليه العديد من الأمور داخل الفريق ، مشددا على أنه نجم وأسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية وشارك مع منتخب العالم 3 مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن.