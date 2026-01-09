في أجواء روحية.. إيبارشية حلوان والمعصرة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وكل توابعها ورئيس دير القديس الأنبا برسوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بحلوان (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أبناء الشعب.

عيد الميلاد المجيد

وفي السياق ذاته، استقبل نيافته، قبل بداية القداس الإلهي، وفدًا من مستشاري وقضاة محكمة حلوان الابتدائية برئاسة المستشارة رشا منصور، كما استقبل النائب عيد حماد والنائب خالد رياض عضوي مجلس النواب، والنائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ، حيث قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.

كما أوفد الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا من أساتذة الجامعة لتقديم التهنئة، وتلقى نيافة الأنبا ميخائيل برقية تهنئة من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بهذه المناسبة.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.