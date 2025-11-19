قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية واستعداد المقار الانتخابية على مستوى المحافظة

لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية واستعداد المقار الانتخابية
لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية واستعداد المقار الانتخابية
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، تنفيذًا لتكليفات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد المقار واللجان الانتخابية بنطاق دائرتي بورفؤاد أول وثان، و حي المناخ للوقوف على التجهيزات ومدى الاستعداد لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

حيث رافق نائب محافظ بورسعيد ، الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد والأستاذ محمد فواز رئيس حي المناخ وعددٱ من الادارات و الجهات المعنية بالعملية الانتخابية داخل المحافظة

استهل نائب المحافظ ورئيس مدينة بورفؤاد جولتهما بتفقد لجان مدارس عمر بن الخطاب الرسمية لغات والتي تضم عدد 1 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة زهراء بورفؤاد الإبتدائية والتي تضم عدد 1 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات والتي تضم عدد 1 لجنة فرعية، تلا ذلك، تفقد لجنة مدرسة العبور الإبتدائية والتي  تضم عدد 1 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة جواد حسني الإبتدائية والتي تضم عدد 1 لجنة فرعية، حيث تفقدا أماكن القضاة ولجان الاقتراع وقاعة الفرز ودورات المياه.

لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 نائب محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية واستعداد المقار الانتخابية

وخلال جولتهما، تم تفقد أيضاً غرف الحفظ المؤمنة، وأدوات الاقتراع المستخدمة أثناء العملية الانتخابية. 

و شملت الجولة ، تفقد نائب محافظ بورسعيد يرافقه رئيس حي المناخ، عددٱ من الدوائر الانتخابية داخل حي المناخ للوقوف على مدى جاهزيتها و استعداداتها للعرس الديمقراطي

وأكد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق تام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر وانتظام

بورسعيد محافظ بورسعيد مجلس النواب المقار الانتخابية

