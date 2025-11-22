تجهيز 14 مركزًا بزهور بورسعيد لاستقبال 160 ألف ناخب

انتهى حي الزهور بمحافظة بورسعيد من تجهيز ١٤ مركزًا انتخابيًا تستقبل ١٥٨٬٥٦٦ ناخبًا، مع رفع كفاءة محيط المدارس وإزالة الإشغالات وتسهيل حركة المواطنين.

فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد المكثفة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد



محافظة بورسعيد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

وشملت المراكز الانتخابية بحي الزهور ما يلي:

مدرسة حامد الألفي الابتدائية المشتركة (١٦٬٢٠٥)

مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية (١٣٬٩١٦)

مدرسة علي سليمان الابتدائية (١٦٬١٩١)

مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات (٦٬٧٣٤)

مدرسة الشهيد المقدم الابتدائية (٦٬٠٧١)

مدرسة المروة الإعدادية بنات(٨٬٣١٣)

مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بنون(١٣٬٥٧١)

مدرسة الشهيد حسين حافظ سعيد (١٤٬٣٥٠)

مدرسة محمد فريد الابتدائية (١٤٬١٦١)

مدرسة الخنساء الابتدائية (٩٬٦٤٩)

مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة (٢٬٨٩٢)

مدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية بنات(١٣٬١٧٢)

مدرسة الغرفة التجارية الابتدائية (١٣٬٣٨٣)

مدرسة التربية الفكرية الأساسية المشتركة (٩٬٩٥٨)

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال رفع كفاءة الخدمات داخل المقار الانتخابية ومحيطها وتوفير سبل الراحة للناخبين وتعزيز التواجد الميداني والتأمين لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة إلى جانب تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.