قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: المشاركة الواسعة في الانتخابات ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي
رئيس لجنة متابعة الغربية: الانتخابات تتم بشكل منتظم وشكوى اليوم كانت غير صحيحة
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنتين في مشتول السوق ومصر القديمة
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية
مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرا نزيها عن المصلحة العامة
بث مباشر.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية
رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
بدوي: نبهنا الأحزاب السياسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية
الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر
المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات
خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% و7ملايين وظيفة في 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد مواطني بورسعيد على لجان انتخابات النواب في المحافظة .. صور

في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد
في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء منظمةواستعدادات مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويعكس الإقبال الملحوظ منذ الصباح الباكر حرص أبناء بورسعيد على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية في إطار من الالتزام والانضباط. حيث تواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد وسط إجراءات تيسيرية لضمان سهولة عملية التصويت حيث يبلغ عدد المواطنين ممن يحق لهم التصويت بالمحافظة 544,015 ناخبًا، موزعين على 50 لجنة انتخابية تغطي النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة.

في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد

ومن جانبه، أكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد أن المحافظة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان انتظام عملية التصويت في أجواء آمنة ومنظمة مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الدعم اللوجيستي داخل المقار الانتخابية.

ويدعو محافظ بورسعيد جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيًا مهمًا يعكس وعي المواطن البورسعيدي ودوره في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. أحدث تحديث يبحث عنه المواطنون

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026 .. اعرف أقرب عطلة مقبلة

محمد الشناوى

عمر هريدي: محمد الشناوي عرف رمضان صبحي على منتحل صفته في الامتحانات

مسلم

هي أولى من أي حد.. عودة مسلم ويارا بعد طلاقهما

رحلات عمرة بأسعار مخفضة

تستمر على مدار العام.. رحلات عمرة بأسعار مخفضة بداية من شعبان المقبل

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

ترشيحاتنا

الاسكان

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

صادرات

السمدوني: نمو واضح في الصادرات عبر الموانئ وتسهيلات لوجستية تعزز تنافسية المنتجات المصرية

مياه الشرب

إقبال غير مسبوق وتمثيل حكومي موسّع في أكبر معرض حكومي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

بالصور

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إقبال المصوتين بعين شمس فى أولى ساعات فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

احتشاد الناخبين أمام اللجان في بداية فتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد