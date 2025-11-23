قيادات تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة مراجعة آليات تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية

عقد على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات وأشرف سلومة مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد لمناقشة عدد من المستجدات والتحديات التعليمية في المحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

حضر الاجتماع الحسيني راغب مدير عام التعليم العام نائبا عن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد واستهدف مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

تناول الاجتماع عدد من المحاور الأساسية التي تركز على دور المعلم ومدير المدرسة، وشدد علي عبد الرؤوف على أن انضباط العملية التعليمية تعود لمدير المدرسة والمعلم داخل الفصل، موضحا أن التفاعل المباشر بين المعلم والطالب والتواصل المستمر مع أولياء الأمور هو مفتاح رئيسي لتعزيز الثقة والالتزام.

اجتماع طارئ لقيادات تعليم بورسعيد

وتطرق أشرف سلومة إلى ضرورة مراجعة آليات تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية عبر أساليب متنوعة بهدف زيادة نسبة حضور الطلاب وهو الهدف الأساسي إلى جانب رفع المستوى التحصيلي وبيّن أن التقييم الدوري ليس فقط وسيلة لقياس الأداء بل أداة تحفيزية تعزز من التفاعل والاهتمام.

وشدد المتحدثان على أهمية التركيز في جهود القيادة التعليمية على الإقناع والنقاط الإيجابية في نظام البكالوريا الجديدة واعتباره توجها وطنيا يهدف إلى رفع كفاءة منظومة التعليم في مصر.

وأكدا أن ثقة الطالب وولي الأمر في المعلم ومدير المدرسة داخل الفصل تزيد من فرص نجاح هذا التحول وأن التواصل الفعال يمكن أن يساهم في بناء قبول واسع لدى المجتمع التعليمي.

وفي ختام الاجتماع أشار الضيفان إلى أهمية توفير كل سبل النجاح داخل المدارس التي تستخدم لجان انتخابية لضمان سير العملية الانتخابية الدستورية بسلاسة ودون معوقات وجرى التأكيد على ضرورة تواصل مديري المدارس مع غرف عمليات المديرية لتذليل أي عقبات والتعاون الوثيق مع أعضاء الهيئة القضائية المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة والتي من المقرر أن تبدأ غدا ولمدة يومين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتكاملة لتطوير منظومة التعليم والاهتمام الكامل بجودة التعليم وتعزيز مشاركة كافة الأطراف المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والإدارات التعليمية من أجل بناء منظومة تعليمية وطنية قوية ومتطورة ويعكس أيضا الحرص على التنسيق والتواصل مع ما يتم نشره رسميا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حيث تم دمج الرؤية الوطنية والتوجيهات الوزارية مع توجهات القيادة التربوية بمحافظة بورسعيد لتنفيذ السياسات التربوية على الأرض بشكل متسق وفعال.