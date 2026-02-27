قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة لمحافظ أسوان بمنطقة حي الصداقة الجديدة يتابع جودة ووزن الخبز

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أحد المخابز بالمول الأول بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، حيث أطمأن على التزام صاحب المخبز بالأوزان المقررة للخبز بواقع 90 جرام للرغيف، و 450 جراما لخمسة أرغفة ، والتى رصد المحافظ وجود نقص بها فى زيارته المفاجئة أمس لنفس المخبز .

وطالب الأهالي بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لسرعة التدخل والتعامل الفوري معها بما ينعكس بالإيجاب في جودة الخدمات المقدمة لهم. 

وأثناء جولته برفقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية. 

جولة ميدانية 

حرص المهندس عمرو لاشين على إصطحاب العديد من المواطنين للوقوف على شكواهم الخاصة بوجود تسريب وتراكم لمياه الصرف بأحد العمارات السكنية بالصداقة الجديدة. 

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيفاد فرق من الصيانة والعمالة الفنية للقيام بمراجعة كافة خطوط المياه والصرف للتعامل مع أى تسريب وشفط المياه المتراكمة من الشوارع فى حال وجودها ، مع القيام فى نفس الوقت بإتخاذ اللازم فى حالة ثبوت أن التسريب ناتج من الوصلات المنزلية لسرعة قيام المقيمين بالعمارات السكنية بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لها. 

كما إستمع محافظ أسوان إلى العديد من الشكاوى والمطالب التى عرضها الأهالى ، والتى تمثلت الأمن والإنارة ، مكلفاً بمراجعة الوحدة المحلية ورئاسة الحى لأعمدة الإنارة بين العمارات السكنية والشوارع السكنية لتركيب اللمبات وإضاءة هذه المناطق ، فضلاً عن التنسيق مع مدير الأمن اللواء عبد الله جلال لبسط الأمن بالمنطقة بالشكل المطلوب ، علاوة على تركيب مطبات صناعية لتهدئة حركة السيارات والمركبات المختلفة للحفاظ على سلامة المقيمين بالمنطقة من أى أضرار .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

