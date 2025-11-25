عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع وفد شركة China Harbour Engineering Company (CHEC)، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات في تطوير مشروعات الموانئ والبنية التحتية.

وتناول الاجتماع المشاريع القائمة والمستقبلية بموانئ الهيئة، بما يسهم في تعزيز قدرة الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية ودولية لخدمة التجارة العالمية.

وخلال الاجتماع أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية للتعاون في تشغيل الموانئ البحرية، بما يرفع القدرة الاستيعابية ويحسن كفاءتها ويحوّلها إلى مراكز لوجستية إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن تكلفة أعمال التطوير بموانئ الهيئة بلغت نحو 3 مليارات دولار، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.

من جانبه، صرّح باي يينزان، رئيس مجلس إدارة شركة CHEC، بأن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً ضمن استراتيجية الشركة العالمية، وأن عمل CHEC في مصر يتجاوز المشاريع الإنشائية ليصبح تجسيداً عملياً لمبادرة "الحزام والطريق"، متماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم خبرتها العالمية في تطوير منشآت الموانئ لتعزيز القدرة الاستيعابية وتحويلها إلى مراكز فعالة لخدمة التجارة الإقليمية والدولية.

اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز التعاون مع شركة الهندسة البحرية الصينية

ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الموانئ والبنية التحتية، وضمان استمرارية تطوير البنية الأساسية لموانئها التابعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أقصى استفادة استراتيجية منها.