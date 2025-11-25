قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط قاتل والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

تمكن رجال مباحث، مديرية أمن بورسعيد ، من القبض على المتهم بقتل والدته في نطاق حي الشرق ليلة أمس الاثنين.

وشهدت محافظة بورسعيد، مساء أمس الاثنين، واقعة مأساوية بعدما سقطت سيدة خمسينية من الطابق الثاني أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الشرق، ما أسفر عن مصرعها في الحال، وسط ظروف غامضة في بداية البلاغ قبل أن تكشف التحريات تفاصيل الجريمة.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد خليل الجمسي، بلاغًا يفيد بسقوط سيدة تُدعى شيماء محمد محمد شلبي، 50 عامًا، من مرتفع أمام مجمع الهيئات، ليتم العثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابات بالغة.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف الجريمة وضبط المتهم

وعقب وصول البلاغ، وجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، بسرعة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل المجني عليها ويدعى محمد هو مرتكب الجريمة، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف، ما دفعه للاعتداء عليها ودفعها من الطابق الثاني أمام باب 20 الجمركي بحي الشرق.

محاولة هروب وضبط سريع

أكدت فرق البحث أن المتهم حاول الهرب عقب ارتكابه الجريمة، إلا أن القوات تمكنت من تحديد مسار هروبه وملاحقته حتى ضبطه خلال وقت قصير، ليتم اقتياده إلى قسم الشرطة واستجوابه بشأن الواقعة.

إجراءات التحقيق

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات مع المتهم وكشف ملابسات الجريمة كاملة.

بورسعيد سيدة بورسعيد حوادث بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ارشيفية

ضبط طالب اقتحم إحدى اللجان بالدقهلية

صورة ارشيفية

مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالأقصر

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد