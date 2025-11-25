ضبط قاتل والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد

تمكن رجال مباحث، مديرية أمن بورسعيد ، من القبض على المتهم بقتل والدته في نطاق حي الشرق ليلة أمس الاثنين.

وشهدت محافظة بورسعيد، مساء أمس الاثنين، واقعة مأساوية بعدما سقطت سيدة خمسينية من الطابق الثاني أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الشرق، ما أسفر عن مصرعها في الحال، وسط ظروف غامضة في بداية البلاغ قبل أن تكشف التحريات تفاصيل الجريمة.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد خليل الجمسي، بلاغًا يفيد بسقوط سيدة تُدعى شيماء محمد محمد شلبي، 50 عامًا، من مرتفع أمام مجمع الهيئات، ليتم العثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابات بالغة.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف الجريمة وضبط المتهم

وعقب وصول البلاغ، وجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، بسرعة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل المجني عليها ويدعى محمد هو مرتكب الجريمة، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف، ما دفعه للاعتداء عليها ودفعها من الطابق الثاني أمام باب 20 الجمركي بحي الشرق.

محاولة هروب وضبط سريع

أكدت فرق البحث أن المتهم حاول الهرب عقب ارتكابه الجريمة، إلا أن القوات تمكنت من تحديد مسار هروبه وملاحقته حتى ضبطه خلال وقت قصير، ليتم اقتياده إلى قسم الشرطة واستجوابه بشأن الواقعة.

إجراءات التحقيق

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات مع المتهم وكشف ملابسات الجريمة كاملة.