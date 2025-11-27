قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
محافظات

أخبار بني سويف| مديرية التعليم تنظم مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة.. والمحافظ يناقش مطالب واحتياجات المواطنين

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين بالقطاعات الحيوية
يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل عملي في إطار القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.

وتضمن اللقاء طرح وبحث عدد من  المطالب والشكاوى المتنوعة،حيث استمع المحافظ للإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكوى تقدم بها أحد أهالي قرية منشية الأمراء بمركز اهناسيا، يتضرر فيها من وجود مياه أسفل منزله"كما جاء بالشكوى".

تعليم بني سويف تنظم مؤتمرًا ضمن حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"
 

نظّمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرًا توعويًا ضمن فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بضرورة الاهتمام بالأنشطة الداعمة لدور المرأة في المجتمع وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.

شهدت المؤتمر أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي رحبت بالحضور مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 1400 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمبر 2025، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
سيارة سيتروين
مشروبات لعلاج البرد
