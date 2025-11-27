قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا

حريق هونج كونج
حريق هونج كونج
محمود نوفل

أعلن التلفزيون المركزي الصيني ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا.

وفي وقت لاحق ، أفادت " شبكة سي إن إن " بأن هونغ كونغ شهدت  واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفتها المدينة منذ عقود، بعدما اندلع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة تاي بو، مخلفا ما لا يقل عن 44 قتيلًا ومئات المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

واندلعت النيران في مجمع Wang Fuk Court المؤلّف من ثمانية أبراج سكنية شاهقة، يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم نسبة كبيرة من كبار السن.

وامتد الحريق بسرعة عبر سبعة من الأبراج، بينما ما زالت فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى السكان العالقين في الطوابق العليا وسط درجات حرارة “هائلة”، بحسب مسؤولين في الدفاع المدني.

اعتقالات وتهم بالإهمال الجسيم

أعلنت الشرطة توقيف ثلاثة رجال  مديرين في شركة إنشاءات ومستشارًا  للاشتباه بارتكابهم جريمة القتل غير العمد، متهمةً إياهم بـ“الإهمال الجسيم”.

وقالت الشرطة إن عناصر الإطفاء عثروا على ألواح بوليسترين شديدة الاشتعال كانت تسد نوافذ بعض الشقق، إضافة إلى شبكات حماية ومواد بلاستيكية يُشتبه في أنها لا تستوفي معايير السلامة.


مواد قابلة للاشتعال وسقالات من الخيزران تُفاقم المأساة

كشف مدير خدمات الإطفاء آندي يونغ أن وجود ألواح البوليسترين كان “غير اعتيادي” وأنها ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق جنائي.


وتطرق مسؤولون آخرون إلى احتمال أن تكون السقالات المصنوعة من الخيزران  وهي تقنية تقليدية واسعة الاستخدام في هونغ كونغ  قد لعبت دورًا في تسريع تمدد الحريق، خاصة مع تساقط أجزاء منها من ارتفاعات تتراوح بين 10 و20 طابقًا.


مئات المفقودين ومراكز إيواء مكتظة

أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، أن نحو 279 شخصًا ما زالوا “غير قابلين للتواصل” مع ذويهم، فيما تم إجلاء أكثر من 700 ساكن إلى ملاجئ مؤقتة أُقيمت في مدارس ومراكز رياضية.


ورصدت طواقم CNN مشاهد لعدد كبير من الناجين يفترشون الأرض على حصائر رقيقة، في ظل حالة من الصدمة والحزن.


وفاة رجل إطفاء أثناء العمليات

نعت السلطات رجل الإطفاء هو واي-هو (37 عامًا) الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في عمليات الإنقاذ. وقالت وزارة الأمن إن هو نُقل إلى المستشفى بعد إصابته، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.



وفي تعليق من المملكة المتحدة، قال الخبير المستقل في خطط الإطفاء ستيفن ماكنزي إنه “مصدوم مما يشاهده”، مضيفًا:“لا يمكن أن تقع مثل هذه الكوارث في ظل تشريعات البناء الحديثة. وبعد دروس كارثة غرينفيل في لندن، من غير المعقول رؤية حريق بهذا الحجم.”


ولا يزال سبب اندلاع الحريق غير معروف، بينما تتواصل عمليات إخماد النيران والبحث عن ناجين في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب هونغ كونغ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
 

التلفزيون المركزي الصيني هونغ كونغ المملكة المتحدة الصين الدفاع المدني

