محافظ شمال سيناء: زخم سياسي عالمي انتظارا للمرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، اليوم الاثنين أن مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.



وقال مجاور - في لقاء خاص لقناة "النيل" للأخبار أمام معبر رفح - "نعمل على محورين أساسيين، هما المحور السياسي والمحور المتعلق بالشق العملي التنفيذي بصفة أن المحافظة السلطة التنفيذية للدولة وأن أي اتفاق يتضمن ثلاثة أشياء تبادل الأسرى والجثث، ودخول المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين".



وأضاف أن هناك حالة ترقب للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام وهو ما يخلق حالة من الزخم السياسي على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه تم استقبال وفدين من أيرلندا وبريطانيا أمس، تمهيدا لزيارات رفيعة المستوى، وللوقوف على كافة المساعدات وآلية دخولها وتأثيرها ومناقشة كل ما يخص المرحلة الثانية من اتفاق السلام ما يدعم القرار السياسي لمصر وترجمة العمل الإنساني المصري أمام العالم.



وأوضح أن الزيارة أمس شملت الشق اللوجيستي وآلية دخول المساعدات واستقبال المصابين، إضافة إلى زيارة الشاحنات أمام معبر رفح ثم الانتقال لمخازن الهلال الأحمر المصري، والاستماع لشرح تفصيلي لكيفية إدارة منظومة المساعدات.