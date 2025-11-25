قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يناقش مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين بالقطاعات الحيوية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل عملي في إطار القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.

وتضمن اللقاء طرح وبحث عدد من  المطالب والشكاوى المتنوعة،حيث استمع المحافظ للإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكوى تقدم بها أحد أهالي قرية منشية الأمراء بمركز اهناسيا،يتضرر فيها من وجود مياه أسفل منزله"كما جاء بالشكوى".

وأوضح مسؤولو شركة المياه أنه تم إرسال طاقم فني  والذي أفاد بعدم وجود تسريب ، ولم يتم رصد أي كسور في الشبكة في المناطق القريبة من المنزل، وأن التسريب المذكور ناتج عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

ووجه المحافظ بالتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لعمل تعلية للمنزل المذكور والذي يقع في منطقة منخفضة بالقرية.

فيما كلف المحافظ مسؤولى شركة المياه والوحدة المحلية لمركز ناصر، باتخاذ ما يلزم بشأن شكوى تقدم بها مواطن بقرية بني زايد ، من وجود انسداد وطفح في شبكة الصرف وضعف وانقطاع لمياه الشرب.

وأوضح مسؤولو شركة المياه أنه يتم المراجعة بصفة دورية للشبكة والتعامل مع الأعطال والانسداد في"حينه"بمعرفة طاقم وفنيي الشركة، وبالنسبة لمشكلة مياه الشرب، فالانقطاع يكون بسبب الإصلاح والصيانة، مؤكدة أنه مع اكتمال وتشغيل محطة اشمنت مطلع العام الجديد سوف يقضي على مشكلة قطع وضعف المياه بشكل جذري في القرية وغيرها من المناطق والقرى التي سوف تغذيها المحطة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى  بالتنسيق مع مسؤولى الكهرباء، بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها _ وذلك تزامنا مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار_،وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها أحد أهالي قرية تزمنت الشرقية وتضرره من  وجود ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة

واستمع المحافظ لشكوى تقدم به أحد أهالي قرية دموشيا/مركز بني سويف،من وجود تسريب أسفل منزله ،حيث أمر المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بمراجعة موقف كسح الخزانات الأهلية التقليدية،مع التأكيد على ضرورة توعية ومتابعة الأهالي وحثهم على كسح وتطهير الخزانات التقليدية بانتظام ، لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه  بالقرية.

وأضاف رئيس المدينة استمرار العمل في المشروع والذي قارب على الانتهاء بعد تنفيذ 98% من أعمال الشبكة ، بجانب قيام المجلس القروي  بأعمال تعلية وردم للمنطقة المنخفضة

على صعيد الحالات الإنسانية لبعض الفئات والأسر الأولى بالرعاية ، قرر محافظ بني سويف صرف إعانة عاجلة لسيدة "منفصلة" مقمية بمدينة بني سويف ، مراعاة لظروفها الأسرية والصحية ، بجانب صرف مساعدة مالية منتظمة على دفعات " من التضامن " وتوفير المساعدات والدعم العيني الموسمي لها ولأسرتها

كما كلف المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية للمساعدة في تجهيز فتاة من الأولى بالرعاية ، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به والدها في اللقاء المفتوح ، مراعاة لظروفه المادية والصحية والاجتماعية ،  خاصة وأنه يتلقي علاجا كيمياويا  لإصابته بسرطان اللسان ، ولديه 4 أبناء ومعاش ضماني لايفي باحتياجات الأسرة وأعباء المعيشة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

