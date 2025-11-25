محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات والتكليفات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى أحد المواطنين_ يعاني نجله من مرض "هيموفيليا A" ويحتاج إلى 18 حقنة شهريًا بتكلفة تصل إلى 63 ألف جنيه، ومطلوب دفع 25% من قيمة العلاج، حيث تم التنسيق مع المستشفى الجامعي والتواصل مع الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والذي طلب حضور الحالة لمكتبه لعلم اللازم

وفيما يتعلق بالطلب الذي عرضه بعض أهالي قرية الزيتون على المحافظ _ بخصوص تغطية ترعة تمر أمام منازلهم، حيث أفاد مسؤولو قطاع الري،أن الأهالي لم يتقدموا إلى المديرية بأية طلبات"حتى تاريخه"لعمل التغطية من خلال مساهمة مجتمعية بعد تقديم الرسومات الهندسية المطلوبة

فيما أفادت الوحدة المحلية حيال شكوى بعض أهالي قرية اقفهص بمركز الفشن بشأن قيام بعض المواطنين بإنشاء مصاطب وحواجز بأحد الشوارع، مما أدى إلى عرقلة حركة المارة وإعاقة المرور، حيث تم تحرير محاضر وإعداد مذكرة للشؤون القانونية لاستصدار قرار إزالة ، وقد صدر القرار ومخاطبة الشرطة ، حيث من المقرر أن تتم أعمال الإزالة اليوم

وعلى صعيد الحالات الإنسانية،تم صرف مساعدات مالية من المحافظة والتضامن لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية: الحالة الأولى لأرملة تعاني من مرض الروماتيد المفصلي وتعول 2 من الأبناء في التعليم الابتدائي، والحالة الثانية لسيدة آخرى تعرض زوجها لحادث أدى إلى تركيب شرائح ومسامير في أطرافه العلوية والسفلية،مما أعاقه عن العمل