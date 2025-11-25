أخبار بني سويف| المحافظ يطمئن على صحة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية ويتابع توجيهاته في اللقاء المفتوح

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يطمئن على صحة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية أثناء تفقده لوحدة بني عدي بناصر



اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الحالة الصحية لرضيعة تبلغ من العمر 10 أيام، مصابة بنقص في هرمون الغدة الدرقية، وذلك أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية بني عدي التابعة لإدارة ناصر الصحية، رافقه خلال الجولة: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد مسعود مدير الإدارة الصحية.

وجاء ذلك بعد أن لاحظ المحافظ بيانات حالة الطفلة ضمن سجلات المنتفعين، الخاصة بسحب عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة، فوجّه فوراً بإجراء اتصال هاتفي بوالدة الطفلة للاطمئنان على حالتها، وانتظر لحين انتهاء الاتصال الذي أفادت خلاله الأم بأنه تم تحويل طفلتها للمركز الطبي بالحمرايا لاستكمال العلاج وصرف اللبن الطبي المخصص لها، وكلف المحافظ وكيل الوزارة بمتابعة الحالة ومراجعة كشوف المنتفعين لمثل هذه الحالات لمتابعتها بشكل مستمر.

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات والتكليفات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى أحد المواطنين_ يعاني نجله من مرض "هيموفيليا A" ويحتاج إلى 18 حقنة شهريًا بتكلفة تصل إلى 63 ألف جنيه، ومطلوب دفع 25% من قيمة العلاج، حيث تم التنسيق مع المستشفى الجامعي والتواصل مع الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والذي طلب حضور الحالة لمكتبه لعلم اللازم

وكيل صحة بني سويف يباشر تدريب مشرفي التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ، بتدريب مشرفي التمريض بنفسه على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في برنامج عملي شهد مشاركة 30 من مشرفي التمريض بأقسام العناية المركزة والاستقبال، ومسؤولي التدريب بالمستشفيات العلاجية.

وأُقيم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات التمريض ورفع كفاءتهم في التعامل الفوري مع الحالات الحرجة.