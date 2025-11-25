قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار بني سويف| المحافظ يطمئن على صحة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية ويتابع توجيهاته في اللقاء المفتوح

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يطمئن على صحة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية أثناء تفقده لوحدة بني عدي بناصر

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الحالة الصحية لرضيعة تبلغ من العمر 10 أيام، مصابة بنقص في هرمون الغدة الدرقية، وذلك أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية بني عدي التابعة لإدارة ناصر الصحية، رافقه خلال الجولة: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد مسعود مدير الإدارة الصحية.

وجاء ذلك بعد أن لاحظ المحافظ بيانات حالة الطفلة ضمن سجلات المنتفعين، الخاصة بسحب عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة، فوجّه فوراً بإجراء اتصال هاتفي بوالدة الطفلة للاطمئنان على حالتها، وانتظر لحين انتهاء الاتصال الذي أفادت خلاله الأم بأنه تم تحويل طفلتها للمركز الطبي بالحمرايا لاستكمال العلاج وصرف اللبن الطبي المخصص لها، وكلف المحافظ وكيل الوزارة بمتابعة الحالة ومراجعة كشوف المنتفعين لمثل هذه الحالات لمتابعتها بشكل مستمر.

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات  والتكليفات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى أحد المواطنين_ يعاني نجله من مرض "هيموفيليا A" ويحتاج إلى 18 حقنة شهريًا بتكلفة تصل إلى 63 ألف جنيه، ومطلوب دفع 25% من قيمة العلاج، حيث تم التنسيق مع المستشفى الجامعي والتواصل مع الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والذي طلب حضور الحالة لمكتبه  لعلم اللازم

وكيل صحة بني سويف يباشر تدريب مشرفي التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي
قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتدريب مشرفي التمريض بنفسه على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في برنامج عملي شهد مشاركة 30 من مشرفي التمريض بأقسام العناية المركزة والاستقبال، ومسؤولي التدريب بالمستشفيات العلاجية.

وأُقيم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات التمريض ورفع كفاءتهم في التعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

