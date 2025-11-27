معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز المؤشرات والنتائج المحققة خلال أول 3 شهور من بدء العام المالي 2025/2026 الجاري.

وجاء التقرير المقتضب الصادر على لسان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صورة رسائل قصيرة والتي استعرضت خلالها مؤشرات الاقتصاد القومي ونتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترات السابقة.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل تلك المؤشرات