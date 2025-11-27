رفع كفاءة طريق الكوبري الأزرق مرورًا بقريتي إسحاقة والمرابعين بكفر الشيخ

تواصل رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد عيسى رئيس المركز والمدينة، أعمال رفع كفاءة طريق الكوبري الأزرق – إسحاقة – المرابعين، وذلك في إطار تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المرور بين القرى.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وشملت الأعمال مسح وتمهيد الطريق باستخدام الجليدر من الجهتين لضمان سيولة الحركة ومنع تجمعات الأتربة، إضافة إلى رفع كفاءة النظافة على جانبي الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة. ورفع كفاءه الاناره العامه

كما شملت -أيضًا- قص وتهذيب الأشجار ورفع كفاءتها على جانبي الطريق لتحسين الشكل الجمالي وتعزيز عوامل الأمان والرؤية للسائقين أثناء المرور.

وجاءت الاعمال بمتابعة عبود الصيفي، نائب رئيس المدينه لشؤون القرى.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لاستكمال الأعمال حتى الوصول لأفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.