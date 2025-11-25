محافظ كفر الشيخ: منافسة قوية وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن هناك منافسة قوية وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، في تغطية مفتوحة لانتخابات مجلس النواب، على قناة الحياة، أن المؤشرات الأولية منذ الصباح الباكر أظهرت توافداً كبيراً للمواطنين.

وأشاد بالمشاركة الإيجابية لأبناء كفر الشيخ، لافتا إلى أن المرأة المصرية وكبار السن تصدروا المشهد الانتخابي.

وتابع أن المحافظة تدير العملية الانتخابية عبر غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، متصلة بـ 14 غرفة عمليات فرعية في المراكز والمدن.