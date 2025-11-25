قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
توك شو

محافظ كفر الشيخ: منافسة قوية وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ
اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ
هاجر ابراهيم

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن هناك منافسة قوية وإقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، في تغطية مفتوحة لانتخابات مجلس النواب، على قناة الحياة، أن المؤشرات الأولية منذ الصباح الباكر أظهرت توافداً كبيراً للمواطنين.

وأشاد بالمشاركة الإيجابية لأبناء كفر الشيخ، لافتا إلى أن  المرأة المصرية وكبار السن تصدروا المشهد الانتخابي.

وتابع أن المحافظة تدير العملية الانتخابية عبر غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، متصلة بـ 14 غرفة عمليات فرعية في المراكز والمدن.

