هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل الاتفاق مع مجموعة ميرسك إيه بى موللر، بدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة.





واكد أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قمة السلام التى عقدت بشرم الشيخ نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتمهيد لإعادة حركة الملاحة بالمنطقة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المُقبلة.

وتابع: أن إحصائيات الملاحة بالقناة شهدت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى وسط توقعات بأن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التحسن والتعافى، موجهاً تحية عرفان وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجهوده فى نزع فتيل الأزمة وإنهاء الحرب وعودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة.

ولفت رئيس الهيئة إلى التأثيرات الفورية والمباشرة لقمة شرم الشيخ للسلام مع تحقيق القمة لأهدافها فى إعادة الاستقرار للمنطقة حيث بدأ التعافى فى معدلات الملاحة بالقناة مسجلة خلال شهر أكتوبر الماضى عبور 1136 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 47.1 مليون طن، بإجمالى إيرادات قدرها 372.9 مليون دولار، مقابل عبور 1136 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 40.4 مليون طن، بإجمالى إيرادات قدرها 322.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضى.

كما تطرق الفريق ربيع إلى إحصائيات الملاحة بالقناة المتوقعة خلال شهر نوفمبر الجارى حيث شهدت استكمالاً للتعافى مُسجلة عبور 1156 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 48.5 مليون طن، بإجمالى إيرادات قدرها 383.4 مليون دولار، مقابل عبور 1000سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 38.3مليون طن، بإجمالى إيرادات قدرها 300.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.