أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل الاتفاق مع مجموعة ميرسك إيه بى موللر، بدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة.

واكد أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع كافة الخطوط الملاحية لبحث تعديل جداول الإبحار وتوقيتات عودة السفن للعبور مرة أخرى من البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً فى هذا الصدد إلى نتائج المباحثات المتقدمة التى عُقدت مع الخط الملاحى CMA CGM والتى أثمرت عن اتخاذ قرار العودة الكاملة للعبور من قناة السويس وباب المندب فى ديسمبر المُقبل، مشيداً بالتعاون المُثمر مع شركاء النجاح من التوكيلات الملاحية فى تذليل العقبات وتعزيز التواصل مع العملاء.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر كانت سباقة فى التواصل مع كافة الخطوط الملاحية وتعزيز شبكة خدماتها وتنويعها، فضلاً عن تعزيز أسطولها بمختلف أنواع الوحدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلى تبنى الهيئة حزمة من السياسات التسعيرية المرنة تتضمن تخفيضاً قدره 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة التى تزيد عن 130 ألف طن.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن 4 مليار دولار و100 الف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025، متابعا أن الحركة ستعود بشكل كامل منتصف العمر المقبل 2026.