أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب

هاجر رزق

صرح وزير خارجية فرنسا، جون نويل بارو، بأن الوضع في السودان يزداد سوءا خاصة في الفاشر، و يجب وضع حد لتلك الفظائع.

فرض عقوبات على قوات الدعم السريع

و أضاف وزير الخارجية، أن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع يجب ألا تمر دون عقاب، موضحا سنقترح فرض عقوبات على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات في السودان.

وفي نفس السياق، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التصريحات المهمة الصادرة عن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت حسابات “العربية عاجل” على منصة X هذه التصريحات تباعاً، ما يعكس أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالوضع في السودان والعلاقات الدولية المتصلة به.

في مستهل التصريحات، أكد المستشار الدبلوماسي أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، مشدداً على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتعكس هذه الرسالة استمرار النهج الإنساني الذي تتبناه الإمارات في دعم الدول المتأزمة، مع التأكيد على عدم ارتباط المساعدات بأي مصالح سياسية.

وأشار قرقاش أيضاً إلى أن الحرب في السودان يجب أن تتوقف، معتبرًا أن استمرارها يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرقل أي جهود إقليمية أو دولية لإعادة الاستقرار.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن وصول المساعدات الإنسانية للسودان يتعرض لعرقلة، داعياً إلى ضرورة عدم تسييس هذه العملية الإنسانية، باعتبار أن المساعدات يجب أن تكون هدفها الأول والأخير إنقاذ المدنيين دون حسابات أطراف الصراع.

وتطرق المستشار الإماراتي إلى الدور الأمريكي، حيث رحّب بدور القيادة الأمريكية في السودان، بما يعكس رغبة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لدعم حل سياسي يشمل جميع الأطراف، ويعيد البلاد إلى مسار الاستقرار.

كما رحّب قرقاش بما وصفه بـ خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن ملف الإخوان، من دون الخوض في التفاصيل الواردة حول طبيعة تلك الخطوات، وهو ما يعكس توافقاً سياسياً في بعض الملفات بين الإمارات وأطراف أميركية مؤثرة.
 

وزير خارجية فرنسا الفاشر السودان الفظائع الدعم السريع الإمارات

