بدء أعمال فرز أصوات اللجنة الانتخابية بقرية أبونجاح بالزقازيق

بدأت اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد عبد السميع بقرية ابونجاح بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية اعمال فرز اصوات الناخبين عقب غلق باب الاقتراع وفتح الصناديق الانتخابية.

فيما تواجد مناديب المرشحين الحاصلين علي توكيلات لمعرفة نتيجة التصويت لصالح المرشح الخاص به وسط حالة من الهدوء والتنظيم.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.