حلمى علام نجم المقاولون السابق والإسماعيلى يدلي بصوته فى الانتخابات بالشرقية

أدلى اللاعب المصري حلمى علام نجم المقاولون السابق والإسماعيلى بصوته فى الانتخابات بلجنته بالزقازيق.

حرص اللاعب علي المشاركة في العملية الانتخابية والادلاء بصوته مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وعلي الجميع النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق.

عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.