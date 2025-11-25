الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن حقيقة تأثير طعون بعض الدوائر الفردية على القائمة

أجاب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن حقيقة تأثير طعون بعض الدوائر الفردية على القائمة، قائلا: “الهيئة الوطنية للإنتخابات وهي تري التظلمات فى الجولة الأولي من إنتخابات مجلس النواب ثبت أن تلك المخالفات كانت بصدد التنافس على المقاعد الفردية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تلك المخالفات لم تؤثر على نتائج القوائم، موضحا: “هناك طعون على نتائج القوائم والأمر مازال محل طعن قضائي فى المحكمة الإدارية العليا ولن نعلق على هذا الأمر”.

وتابع: “لم نكن نتابع ونراقب الإنتخابات من لجان الإقتراع فقط، ولكن من خلال ما يسمي بالفضاء الإلكتروني، وكنا نتابع ما ينشر أو يبث على مواقع التواصل الإجتماعي والتعامل معه بسرعة وحزم من خلال غرفة العمليات المركزية بالهيئة، والتعامل مع وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بمختلف المحافظات”.