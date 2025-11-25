رئيس الوطنية للانتخابات: أجواء ديمقراطية وانضباط شديد بالمرحلة الثانية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الإنتخابية فى المرحلة الثاينة من مجلس النواب جرت فى 73 دائرة إنتخابية، فى 13 محافظة، بـ 1316 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة واحدة فى قطاعي القاهرة وغرب الدلتا.

وأضاف بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الإنتخابات فى المرحلة الثانية جرت فى مناخ حقيقي من الديموقراطية، إلى جانب إنضباط شديد ومصارحة بالمخالفات التي تمت وأوجه مواجهتها.

وتابع: “لم نكن نتابع ونراقب الإنتخابات من لجان الإقتراع فقط، ولكن من خلال ما يسمي بالفضاء الإلكتروني، وكنا نتابع ما ينشر أو يبث على مواقع التواصل الإجتماعي والتعامل معه بسرعة وحزم من خلال غرفة العمليات المركزية بالهيئة، والتعامل مع وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بمختلف المحافظات”.