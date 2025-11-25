وزير الخارجية الألماني: قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية

أفاد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا يعد أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية، و ذلك خلال تصريح صحفي في مؤتمر مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في برلين.



وقال فاديفول: "من الواضح بالنسبة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل معاً وحدة هي الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية".

ألمانيا تسعى لحل الدولتين

كما شدد على أن الحكومة الألمانية لا تزال تسعى لتحقيق هذه الغاية، لكن عبر التفاوض كوسيلةٍ أساسية.

يذكر أن فاديفول دعا إلى "البدء فوراً بمفاوضات جادة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن "إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا".