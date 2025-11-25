ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية إلى 7 قتلى و20 مصابا

أفاد فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية إلى 7 قتلى و20 مصابًا، بحسب "القاهرة الإخبارية".

ضربات روسية على البنية التحتية الأوكرانية

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت ضربات على البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى منشآت المجمع العسكري الصناعي وقطاع الطاقة في أوكرانيا.

يذكر أن عمدة العاصمة الأوكرانية أعلن أن مدينة كييف تعرضت لهجمة روسية مشتركة بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و9 جرحى على الأقل، حسب رويترز.

وبحسب رئيس إدارة الطوارئ في كييف تيمور تكاتشينكو، فإن الضربات بدأت في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستُخدم فيها مزيج من الدرونز (المسيّرات) والصواريخ.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 18 شخصاً من أنقاض المباني التي اشتعلت فيها النيران، بينهم 3 أطفال.

الأضرار شملت مباني سكنية متعددة، لا سيما في الأحياء القريبة من نهر دنيبرو، حيث أصيب أحد المباني السكنية بضرر كبير في الطوابق العليا، ما أدى إلى اندلاع حريق.

كما أفاد كليتشكو باضطراب كبير في البنية التحتية للمدينة، مشيراً إلى انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء في بعض الأحياء نتيجة الضربات.