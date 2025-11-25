قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تثمن الدور الكبير لوسائل الإعلام في مواكبة الأوضاع بغزة والضفة

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة (21) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، وذلك بحضور وزراء الدول أعضاء المكتب وفي مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية ودلة الكويت وملكة البحرين وفلسطين.

وألقى السفير، أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية، كلمة في بداية اجتماع الدورة العادية (21) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية اصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، يطيب لي، استهلالا، أن أرحب بكم في رحاب جامعة الدول العربية متوجها بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المقدرة خلال رئاسة المكتب التنفيذي من أجل النهوض بإعلامنا العربي وتجويد مؤهلاته والتفاعل مع قضايانا المشتركة، وتثمين قيمنا الحضارية بعمقها الغني والمتنوع.

والثابت أن القضية الفلسطينية تظل في صلب هذه الانشغالات مذكرا، بهذه المناسبة، بالدور الحيوي لوسائل الإعلام في مواكبة الأوضاع الراهنة وخاصة في قطاع غزة والتطورات الميدانية في الضفة الغربية، بما يعطي نفسا متجددا للزخم الدولي المتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات العربية الثابتة بشأن تجسيد الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن هذا المنطلق، نحيي بتقدير كبير مختلف مكونات الإعلام العربي لإضفاء مزيد من الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والإغاثية والاجتماعية والبيئية في قطاع غزة مجددين التضامن مع الإعلام الفلسطيني الذي فقد ما يزيد على 250 من الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية الشرسة دون اكتراث بأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية مشددا على ضرورة وضع ضوابط محكمة لحماية سلامة الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.

وفي نفس السياق، هناك حاجة لتفعيل توجهات مجلس وزراء الإعلام في رسم السياسات الإعلامية وتعزيز برامج التعاون بين الدول الأعضاء، وصناعة إعلام عربي أكثر تأثيرا في المحيط الدولي وخاصة عبر خطة التحرك الإعلامي بالخارج وفق محاورها المتمثلة في:

  • مساندة القضية الفلسطينية.
  • محاربة الارهاب والتطرف.
  • تصحيح الصورة النمطية عن العالم العربي.

أصحاب المعالي والسعادة، أمام أنظاركم جملة من التوصيات التي انكبت اللجنة الدائمة للإعلام على تحضيرها بتعاون مع فريق الامانة الفنية تمهيدا لرفعها لمجلس وزراء الإعلام للاعتماد واثقا أنها ستشكل إضافة نوعية للعمل الإعلامي العربي ودعم القدرات المهنية، وتنويع أشكال التعاون والشراكات.

وفي هذا الصدد، تبدو وجاهة التوصية الخاصة بانضمام كل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم" الإسيسكو “، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بصفة مراقب إلى مجلس وزراء الإعلام.

كما ان اعتماد استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية يعد خطوة استشرافية لنشر الثقافة الرقمية في أوساط شبابنا، وتنمية الحس النقدي لديهم وبناء المواطنة الرقمية على طريق الدفع بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة.

كما نتطلع إلى جملة من القرارات في ضوء خلاصات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وهذا المكتب الموقر ومنها على الخصوص:

  • تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الارهاب.
  • خطة في مجال الإعلام البيئي.
  • متابعة الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.
  • فضلاً عن الجوانب التنظيمية نحو مزيد من الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي المشترك..
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء الاعلام العرب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب أحمد رشيد خطابي قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية وزراء الإعلام العرب سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

هنو و أبو النصر يتفقدان قصر ثقافة أسيوط

مسرح قصر ثقافة أسيوط في ثوب جديد | صور

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

جامعه دمياط

رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في المرحلة الثانية

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد