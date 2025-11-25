الخارجية الصينية: هناك صين واحدة فقط وتايوان هي جزء منها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم (الثلاثاء)، " إن هناك حقيقة راسخة لا يمكن تشويهها أو العبث بها، وهي أن هناك صين واحدة فقط في العالم، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- أثناء ردها على التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص في اليابان الذين يزعمون بأن جمهورية الصين، وليس جمهورية الصين الشعبية، هي التي قبلت استسلام اليابان، وبالتالي ليس لجمهورية الصين الشعبية الحق في مناقشة مسألة تايوان.

وذكرت المتحدثة في مؤتمر صحفي يومي أن أولئك الذين يقدمون مثل هذه المزاعم، لا يعرفون التاريخ أو يسعون عن عمد إلى تشويهه، وتجاهل القانون الدولي".

وأوضحت أنه في عام 1945، وقعت اليابان وثيقة الاستسلام، التي تعهدت بموجبها بأنها ستفي بصدق بتعهداتها المنصوص عليها في إعلان بوتسدام وإعادة تايوان إلى الصين دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن الصين استأنفت ممارسة السيادة على تايوان واستعادت تايوان من الناحية القانونية والفعلية.

وتابعت المتحدثة قائلة إنه: "في عام 1949، حلّت حكومة جمهورية الصين الشعبية محل حكومة جمهورية الصين. وهذا تغييرٌ في الحكومة لم تشهد فيه الصين، بصفتها كيانا خاضعا للقانون الدولي، أي تغيير، وبقيت سيادتها وحدودها الإقليمية الأصلية دون تغيير".

وأضافت : "ونتيجة طبيعية لذلك، تتمتع حكومة جمهورية الصين الشعبية بالسيادة الكاملة للصين وتمارسها، والتي تشمل سيادتها على منطقة تايوان".

وأكدت المتحدثة الصينية أن البيان الصيني الياباني المشترك لعام 1972 ينص على أن حكومة اليابان تعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين.

واختتمت المتحدثة قائلة "إنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، فهذه حقيقة راسخة لا يمكن تشويهها أو العبث بها".