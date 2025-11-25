قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته الـ 21

أ ش أ

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اعمال دورته الـ 21 برئاسة وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدول الأعضاء بالمكتب، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وذلك للنظر في مشروع جدول الأعمال للدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر لها غدا، في ضوء نتائج أعمال الدورة 103 للجنة الدائمة للإعلام العربي والتي عقدت في وقت سابق اليوم.

وتتصدر القضية الفلسطينية مشروع جدول الأعمال ، ويناقش كذلك ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

كما ناقش المكتب بندا بعنوان "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.
وناقش بندا حول تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب، وآخر حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، فضلا عن بند حول "عاصمة الإعلام العربي"، والإعلام البيئي.

واستعرض المكتب التنفيذي سبل توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري ، والتعاون "العربي - الصيني" في مجال الإعلام ، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

كما ناقش أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة العربية في الخارج والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ، ومكان وموعد إنعقاد الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.
ورفع المكتب مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه الى المجلس الوزاري غدا للنظر في إعتمادها.

ويضم المكتب التنفيذي : السعودية والعراق والبحرين وليبيا ومصر والمغرب والكويت وفلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وزير الاعلام السعودي جامعة الدول العربية الجامعة العربية

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

توافد الناخبين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب

استمرار توافد ناخبي النواب إلى لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب

تصويت المواطنين

استمرار تصويت المواطنين بانتخابات مجلس النواب بمدرسة الخديوي إسماعيل بالسيدة زينب

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

