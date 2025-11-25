المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته الـ 21

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اعمال دورته الـ 21 برئاسة وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدول الأعضاء بالمكتب، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وذلك للنظر في مشروع جدول الأعمال للدورة 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر لها غدا، في ضوء نتائج أعمال الدورة 103 للجنة الدائمة للإعلام العربي والتي عقدت في وقت سابق اليوم.

وتتصدر القضية الفلسطينية مشروع جدول الأعمال ، ويناقش كذلك ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

كما ناقش المكتب بندا بعنوان "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.

وناقش بندا حول تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب، وآخر حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل، فضلا عن بند حول "عاصمة الإعلام العربي"، والإعلام البيئي.

واستعرض المكتب التنفيذي سبل توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري ، والتعاون "العربي - الصيني" في مجال الإعلام ، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

كما ناقش أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة العربية في الخارج والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ، ومكان وموعد إنعقاد الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ورفع المكتب مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه الى المجلس الوزاري غدا للنظر في إعتمادها.

ويضم المكتب التنفيذي : السعودية والعراق والبحرين وليبيا ومصر والمغرب والكويت وفلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.