الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

علم الصين وماليزيا
علم الصين وماليزيا
أ ش أ

أكد وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، اليوم /الثلاثاء/، خلال لقائه، المدير العام لمجلس الأمن القومي الماليزي رجا داتو نوشيروان بن زين العابدين، "أن الصين مستعدة للعمل مع ماليزيا لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية في إطار التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قائدي البلدين، وتعميق التعاون السياسي والأمني، والدفع نحو المزيد من النتائج في التعاون العملي، والارتقاء المستمر بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وقال المسؤول الصيني -في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية- " إن الصين مستعدة للاستفادة من إمكانات التعاون مع ماليزيا في المجالات المتطورة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، والعمل مع ماليزيا لبناء هضبة إقليمية للتعاون في القوى الإنتاجية حديثة النوعية.
ودعا الجانبين إلى الاستفادة الكاملة من منصة الحوار في القضايا البحرية، وتعزيز التعاون الجوهري والعميق، وإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم. كما دعا إلى تعزيز التضامن والتنسيق، والتمسك بنظام التجارة متعدد الأطراف، وضخ المزيد من الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الصين تشيد بالتزام ماليزيا الممتد بمبدأ صين واحدة، وبيانها الواضح بعدم دعم أي تصريحات أو أفعال تُشير إلى ما يسمى "استقلال تايوان".
وأضاف أنه يتعين على الجانبين تقديم الدعم المتبادل لحماية مصالحهما الجوهرية الخاصة، والعمل معا للدفاع عن النزاهة والعدالة الدوليتين، وحماية نتائج انتصار الحرب العالمية الثانية، وعدم السماح لأحد بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

وقال نوشيروان، خلال زيارته الحالية إلى الصين، لحضور الحوار الثنائي الثاني بين الصين وماليزيا بشأن إدارة القضايا البحرية في بحر الصين الجنوبي، إن ماليزيا تعتز بصداقتها مع الصين.

وأضاف أن تنمية علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين تصب في المصلحة الأساسية للشعبين، وتقدم نموذجا للتعايش الودي بين الدول المتجاورة.
وأشار إلى أن ماليزيا تلتزم بسياسة صين واحدة، مضيفا أن ماليزيا مستعدة للعمل مع الصين لحماية السلام والاستقرار البحريين، وستعمل بنشاط على تعزيز مشروعات التعاون الرئيسية بين البلدين وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات.

ونوه بأن ماليزيا والصين تتشاركان مفاهيم ومواقف متشابهة تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، ويتعين على الجانبين تعزيز التنسيق متعدد الأطراف والعمل معا على حماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

الصين ماليزيا التعاون العملي التعاون الاستراتيجي بين البلدين

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

