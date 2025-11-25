المستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية بالغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأة

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس، وبحضور كل من الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على أعمال الغرفة، والأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج،إلى جانب مشاركة منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها باستمرار الإقبال الملحوظ للمرأة المصرية داخل اللجان الانتخابية في اليوم الثاني، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس وعيًا كبيرًا لدى المرأة المصرية وإدراكها لأهمية مشاركتها في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرة إلى ثقتها فى استمرار هذا الحضور القوي حتى انتهاء عملية التصويت.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة المصرية كانت وستظل ركيزة أساسية في معادلة المشاركة السياسية، ودائمًا في الصفوف الأولى خلال مختلف الاستحقاقات مؤكدة أن هذا الحضور يدعم ترسيخ مبادئ المشاركة الفعّالة وصناعة القرار.

واستمعت المستشارة أمل عمار إلى تقارير ومداخلات منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات، التي قدمت رصدًا تفصيليًا لمؤشرات المشاركة منذ بدء اليوم الانتخابي، وجهود فرق المتابعة في دعم الناخبات والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو استفسارات عبر غرفة العمليات المركزية.

كما تابعت جهود فروع المجلس بالمحافظات لتقديم الدعم اللازم للسيدات، ومساندتهن في عملية التصويت، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان انتظامها.

وأعربت عن سعادتها بما أظهرته التقارير من استمرار الزخم وتنوع الفئات العمرية المشاركة من النساء، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس نجاح الجهود الوطنية المبذولة لسنوات في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار.

