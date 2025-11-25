قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما
حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي
ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم
حدث نادر.. أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا
محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية
بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي
تحفيز ودعم قبل السفر .. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا
لقيت اللي يقولي عيب.. محمد صبحي يبكي على الهواء.. فيديو
الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي

بايرن ليفركوزن
بايرن ليفركوزن
حمزة شعيب

تقدّم فريق باير ليفركوزن على مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وسجل أليكس جريمالدو هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة تبادل خلالها لاعبو الفريق الألماني التمريرات داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد جريمالدو الكرة بقوة داخل شباك الحارس جيمس ترافورد.

ويشهد التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي مشاركة النجم المصري عمر مرموش في خط الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري

خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينيو

خط الهجوم: عمر مرموش

البدلاء: بيتنيلي، دوناروما، روبن دياز، هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، جفارديول، ماتيوس نونيز، نيكو أوريلي، فيل فودين.

بايرن ليفركوزن مانشستر سيتي عمر مرموش

