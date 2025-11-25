الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي

تقدّم فريق باير ليفركوزن على مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وسجل أليكس جريمالدو هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة تبادل خلالها لاعبو الفريق الألماني التمريرات داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد جريمالدو الكرة بقوة داخل شباك الحارس جيمس ترافورد.

ويشهد التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي مشاركة النجم المصري عمر مرموش في خط الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري

خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينيو

خط الهجوم: عمر مرموش

البدلاء: بيتنيلي، دوناروما، روبن دياز، هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، جفارديول، ماتيوس نونيز، نيكو أوريلي، فيل فودين.