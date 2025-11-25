الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2007، على مضيفه رع بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع سما أحمد، والتي نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف، وهدف عن طريق لوجين مدحت.

ورفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 25 نقطة، جمعها من الفوز على سموحة 7-0، وعلى المقاولون العرب 7-1، وعلى القنطرة البيضاء 8-0، وعلى إنبي 3-0، وعلى الطيران 11-0، وعلى طلائع الجيش 3-0، وعلى المطرية 13-0، وتعادل مع وادي دجلة 1-1، وفاز على رع 4-0، مسجلًا 57 هدفًا، وتلقت شباكه هدفين فقط.

تُقام بطولة الجمهورية مواليد 2007 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من مجموعتين، تضم كل مجموعة تسعة فرق تتنافس فيما بينها على دورين «ذهابًا وإيابًا»، ويتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام مباراتي «ذهاب وإياب» لتحديد هوية بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2007 كلًا من وائل السيد مديرًا فنيًّا، وفدوى عاطف مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، وإنجي خليل المدير الإداري، وإبراهيم حمدان مدير شؤون اللاعبات، وهناء محمد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.