بالأحمر.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة لافتة بفستان قطعتين باللون الاحمر، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

تصريحات هيدي كرم

وأثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بتصريحات جديدة لها، تحدثت فيها عن المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها بعض الفتيات فيما يخص العلاقة المادية بين الزوج والزوجة.

وقالت هيدي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «إحنا اتربينا على إنه انتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، انتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته، لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن انتي ما بتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط».

وأضافت: «الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر، إنك زوجة وقفتي معاه ودعمتيه».