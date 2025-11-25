قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد الفرنسية تكشف المقاطعات الأكثر أمطارا خلال ثلاثة عقود

كشفت الأرصاد الفرنسية تفاوتًا واضحًا في هطول الأمطار بين مناطق فرنسا خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، وتحدد أكثر المقاطعات مطرًا وأقلها.

تشهد فرنسا تباينًا مناخيًا واسعًا بين شمس الجنوب وضباب الشمال، وهو ما ظهر جليًا في معدلات الأمطار خلال الثلاثين سنة الماضية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الفرنسية "ميتيو فرانس". وأكدت الإحصاءات وجود خمس مقاطعات سجلت أعلى معدلات هطول مطري في البلاد، بينما تراجعت مقاطعة واحدة إلى المرتبة الأخيرة من حيث كمية الأمطار السنوية.

تحتل مقاطعة هوت-بيرينيه جنوب غرب فرنسا الصدارة كأكثر المناطق أمطارًا، بمعدل يتراوح بين 2000 و2200 ملم سنويًا. وذكرت شبكة "سي نيوز" الفرنسية أن المناطق الحدودية مثل كوتيريه وجافارني تُعد الأكثر تعرضًا للهطول المتواصل.

 أمطار قليلة الحدوث لكنها قوية

 

في مقاطعة الألب-مارتيوميس، المشهورة بساحل الريفييرا، تسجل منطقة ميركانتور في الداخل وعلى ارتفاع يصل إلى 2000 متر أمطارًا تتراوح بين 1600 و1900 ملم سنويًا. ورغم أن الأمطار ليست متكررة، فإنها غالبًا ما تكون شديدة وعنيفة.

 المحيط والتضاريس يصنعان الأمطار


تأتي مقاطعة بيرينيه-أتلانتيك في المرتبة الثالثة بمعدل أمطار سنوي بين 1400 و1800 ملم. وتلعب التضاريس المرتفعة دورًا مهمًا في حجز الهواء الرطب القادم من المحيط الأطلسي، إضافةً إلى العواصف الجبلية التي تسهم في زيادة كمية الهطول.

 جبال الألب ومعدل مرتفع من الأمطار


في هاوت-سافوي، تتراوح معدلات الأمطار بين 1300 و1700 ملم سنويًا. ورغم أن المنطقة لا تُعرف بتكرار الأمطار، فإن الهطول غالبًا ما يكون غزيرًا ومركزًا بفعل تضاريس جبال الألب.

 أيام مطيرة كثيرة لكن الهطول محدود


تحتل فينيستير في منطقة بريتاني المرتبة الخامسة بمعدل يتراوح بين 1100 و1400 ملم سنويًا. عدد الأيام الممطرة هنا مرتفع للغاية، إذ تسجل مدينة بريست نحو 160 يومًا ماطرًا سنويًا، مقابل 63 يومًا فقط في مدينة نيس جنوبًا.

أقل منطقة مطرًا


في المقابل، تأتي بيرينيه-أوريونتال في أسفل القائمة بمعدل لا يتجاوز 500 ملم سنويًا، ما يجعلها من أكثر المناطق عرضة للجفاف المتكرر مقارنةً ببقية المقاطعات الفرنسية.

