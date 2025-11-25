قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

صلاح وحسام حسن
يسري غازي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن نظام بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية.

أشار الفيفا إلي أنه سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي بـ كأس العالم 2026 على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه ستبدأ إجراءات قرعة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك يوم 5 ديسمبر القادم بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا علي أنه بعد الإنتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.

منتخب مصر في المستوى الثالث

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

ضم التصنيف الأول منتخبات كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

أشارت تقارير أن المباراة الإفتتاحية لـ كأس العالم 2026 ستكون بين منتخب من التصنيف الأول المن البلد المضيف ونظيره بأحد منتخبات التصنيف الثالث ومن الوارد أن يكون واحدة من هذه المواجهات:

‏المكسيك vs السعودية 


‏ المكسيك vs قطر 


‏المكسيك vs تونس 


‏ المكسيك vs مصر 


‏المكسيك vs الجزائر 


‏المكسيك vs اسكتلندا 


‏ المكسيك vs باراجواي 


‏المكسيك vs النرويج 

‏المكسيك vs ساحل العاج 

‏ المكسيك vs أوزبكستان

‏المكسيك vs جنوب أفريقيا                                              

يذكر أن افتتاح مونديال 2018 الذي أقيمت منافساتها في روسيا جمع بين منتخبي السعودية ونظيره منتخب روسيا .

منتخب مصر فيفا مونديال أمريكا حسام حسن منتخب المكسيك

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

