قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للسيدات القائمة النهائية المستدعاة لتمثيل مصر في بطولة العالم للسيدات في نسختها الـ27، والمقررة إقامتها في هولندا وألمانيا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.



تأتي هذه القائمة لتشكل نواة منتخب جديد للمستقبل، حيث تعتمد بشكل كبير على عناصر شابة، من بينهن أكثر من 10 لاعبات من منتخبات الشباب والناشئات، في خطوة تهدف إلى بناء جيل قادر على المنافسة لسنوات طويلة.



جاءت القائمة الكاملة للاعبات كالتالي: في حراسة المرمى: مي جمعة، جهاد وائل، جنة نور، وفي صانع الألعاب: مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، وفي الظهير الأيمن: روان سعيد، يارا هاني، ملك عمرو، وفي الظهير الأيسر: تقي كامل، لوجين أسامة، شهد صفي، وفي الجناح الأيمن: أمينة عاطف، ملك طلعت، وفي الجناح الأيسر: نوارن خالد، أمينة هشام، وفي لاعب الدائرة: مريم أسامة، فاطمة محمود.



وتلعب مصر في المجموعة الخامسة مع منتخبات هولندا والنمسا والأرجنتين.

وتبدأ سيدات مصر رحلتهن العالمية وسط طموحات كبيرة لتقديم أداء قوي ومنافسة مشرفة أمام كبار العالم.

