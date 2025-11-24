شوبير يكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية في بطولة أمم أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن القائمة المبدئية التي اختارها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن حسام حسن اعتمد القائمة المبدئية التي ستخوض البطولة، مشيرًا إلى أنه أرسلها لاتحاد الكرة من أجل الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لإصدار القرار الوزاري للسفر بينهم.

وأضاف شوبير أن قائمة منتخب مصر المبدئية سيتم تخفيضها قبل البطولة موضحًا أن الاختيارات ستكون بين 42 لاعبًا.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس الأمم الأفريقية التي كشف عنها شوبير كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، عبد العزيز البلعوطي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود حمدي الونش، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبدالمجيد، محمد ربيعة، محمد إسماعيل، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، مهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: إمام عاشور، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، طاهر محمد طاهر، محمود زلاكة، إبراهيم عادل، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل، صلاح محسن، محمد صلاح، عمر مرموش، مروان عثمان.

في غضون ذلك حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا استمرار حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل.

وشدد مسئولو الاتحاد على أن ما تردد حول وجود تغييرات في الجهاز الفني مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ليتم غلق هذا الملف نهائيًا.