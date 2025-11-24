شوبير : عبد الرؤوف باقٍ في الزمالك.. إلا إذا ظهر اختراع جديد

علق الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار مع الزمالك في الفترة المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن كل مباراة يديرها احمد عبد الرؤوف مع الزمالك تقربه أكثر من الاستمرار في قيادة الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وأضاف حارس الأهلي السابق:" أحمد عبد الرؤوف لن يخرج من الزمالك في الوقت الحالى، الا في حال واحدة هو خروج الزمالك باختراع جديد، خاصة وأن النادي لا يمتلك الأموال للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في الفترة الحالية.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمغادرة القاهرة غدًا الثلاثاء متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، لخوض واحدة من أبرز مواجهاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي كايزر تشيفز يوم السبت 29 نوفمبر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتسود حالة من التركيز داخل صفوف الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في ظل الاستعدادات المكثفة التي يجريها الزمالك على المستويين الفني والبدني، بهدف الظهور بأفضل صورة في اللقاء الذي يُعد محطة مهمة في مشوار الفريق نحو بلوغ الأدوار الإقصائية.