اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
رياضة

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن .. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن.

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن 

 لعب : 13 مباراة 
 سجل : 3 أهداف - منهم هدفين امام ديكيداها الصومالي
 صنع : 4 أهداف - منهم 2 أسيست أمام ديكيداها الصومالي
ساهم بـ 7 أهداف  
رأيك في مستوي الاعب حتي الأن ؟".

تعليق مثير من الغندور بعد فوز خوان بيزيرا بأحسن لاعب محترف

وكان قد علق الاعلامي خالد الغندور علي فوز خوان بيزيرا بأحسن لاعب محترف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :" اعتراضي علي فوز خوان بيزيرا  بأحسن  لاعب  محترف ٢٠٢٥ هو كان نفس اعتراضي علي مدرب اجنبي جه مصر و حصل علي افضل مدرب في العام و كل جاي بقاله شهر و الغريبة اللي بيتريقوا علي فوز خوان بيزيرا  هما نفسهم اللي كانوا مؤيدين لفوز المدرب الحمد لله المعايير واحدة  عندي ".

وكانت قد أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، حالة من الجدل والتساؤل بشأن سبب هذه الزيارة المفاجئة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

ما سبب زيارة بيزيرا للزمالك؟


بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن زيارة خوان بيزيرا إلى الزمالك جاءت برغبة اللاعب في الاطلاع والتعرّف أكثر على النادي، وليس لأسباب تتعلق بشكوى أو مستحقات مالية، كما ذُكر في بعض الأوساط.

شوبير ذكر أن الجدل بدأ بعد انتشار أنباء بأن بيزيرا جاء للنادي بسبب بعض المطالب المالية أو لمعالجة أمور إدارية، خاصة وأن لاعبي الزمالك لا يترددون كثيراً على مقر النادي حيث إن تدريباتهم تُقام في ملعب الكلية الحربية، وليس في المقر الرئيسي. 

